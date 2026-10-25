Proteste unter anderem in Mailand, Bologna, Turin und Rom

Im norditalienischen Mailand, in der es vergangenes Wochenende zu schweren Krawallen gekommen war, verliefen die Proteste bis zum Abend grösstenteils friedlich, es gab aber auch mitunter erneut Spannungen. In der Innenstadt trafen Demonstranten auf Sicherheitskräfte: Die Polizei stoppte einen Demonstrationszug, dabei wurden Schlagstöcke eingesetzt. Aus Sorge vor Ausschreitungen waren viele Luxusgeschäfte verbarrikadiert.