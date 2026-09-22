Benko bekannte sich laut Nachrichtenagentur APA nicht schuldig. Zum fraglichen Zeitpunkt sei er überzeugt gewesen, dass die Sanierung seiner Signa-Gruppe gelingen werde. Die Anmietung des Hauses - neben dem Wohnsitz in der Villa in Igls - sei auf Bitte seiner Frau erfolgt. Dort habe man den Kindern ein «normales Leben» und einen normalen Schulalltag ohne Personal ermöglichen wollen.