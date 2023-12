Die Beute verkauften sie laut Anklage an bislang unbekannte Abnehmer. Ein Grossteil des Diebesgutes soll zur Analyse und weiteren Verwendung an metallverarbeitende Betriebe in der Türkei versandt worden sein. Zur internen Kommunikation sollen die sechs Männer im Alter zwischen 33 und 50 Jahren Kryptohandys benutzt haben.