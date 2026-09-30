Allerdings stellte der Bericht auch Mängel bei der Aufsicht des Bauvorhabens fest. Die geplanten Baukosten waren 2020 mit 921 Millionen Dollar veranschlagt worden - und hatten sich mit rund 2,1 Milliarden Dollar Anfang dieses Jahres mehr als verdoppelt. Der Generalinspekteur kritisiert unter anderem, die Fed habe nicht rechtzeitig einen Kostenvoranschlag eingeholt und zudem keine Kostenobergrenze kommuniziert.