Bei mehr als der Hälfte der EU-Agenturen hat der Europäische Rechnungshof 2025 Schwachstellen im Umgang mit ihren Finanzen festgestellt. Die Prüfer sahen ihrem Bericht zufolge bei 28 der insgesamt 43 Agenturen wie Frontex oder der Arzneimittel-Agentur EMA einen Verbesserungsbedarf. «Deshalb brauchen wir unbedingt strenge Kontrollen, um das Geld der Steuerzahler in der EU zu schützen», teilte Petri Sarvamaa vom EU-Rechnungshof in Luxemburg mit. Insgesamt hätten die Agenturen ihre Finanzen überwiegend gut verwaltet.