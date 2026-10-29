Öffentliche Aufträge bleiben Problem
Wie schon in früheren Jahren waren öffentliche Ausschreibungen laut Rechnungshof die grösste Fehlerquelle. Dabei ging es sowohl um die Vergabeverfahren selbst als auch um die Abwicklung von Aufträgen. Weitere Beanstandungen betrafen unter anderem Finanzhilfen und Personalfragen.
42 der 43 Agenturen bescheinigte der Rechnungshof eine zuverlässige Rechnungsführung. Einzige Ausnahme war das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT), das unter anderem die Zusammenarbeit von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen fördert. Aus Sicht der Prüfer hätte das EIT in seiner Jahresrechnung etwa stärker berücksichtigen müssen, dass es Forderungen in Millionenhöhe möglicherweise nicht vollständig zurückbekommt.
Budget wächst auf 5,9 Milliarden Euro
Die 43 Agenturen haben ihren Sitz in 23 EU-Staaten und beschäftigten Ende 2025 mehr als 17.000 Menschen. Sie übernehmen technische, wissenschaftliche, regulatorische oder operative Aufgaben - etwa beim Grenzschutz, bei Arzneimitteln oder der Lebensmittelsicherheit.
Ihre Haushalte beliefen sich 2025 insgesamt auf 5,9 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 5,3 Milliarden Euro. Damit entfielen in beiden Jahren rund vier Prozent des gesamten EU-Haushalts auf die Agenturen./bro/DP/jha
(AWP)