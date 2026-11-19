Die Softwarelieferantin PK Softech AG war Ende September von Hackern angegriffen worden. Nach Angaben von Publica ist davon auszugehen, dass persönliche Daten von Versicherten, ehemals Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern abgeflossen sind. Lösegeldforderungen wurden bisher nicht bekannt.
Die nun beschlossene Untersuchung erstreckt sich auf vier Bereiche, wie es in der Mitteilung der Publica vom Donnerstag hiess. Geprüft wird zunächst die Auswahl des Softwarelieferanten und die mit ihm vereinbarten Anforderungen in Sachen Datenschutz und Zugriffsberechtigungen.
Überprüfen lässt die Publica weiter den Umgang mit Personendaten. Untersucht werden auch Sicherheitsanforderungen, die Wirksamkeit der bisherigen Kontrollen sowie die Führung und Aufsicht, also Zuständigkeiten, Informationswege und Entscheidungsprozesse zwischen Kassenkommission, Ausschüssen und Geschäftsstelle.
Durchgeführt werden soll die Untersuchung von einem externen Prüfunternehmen. Bis Ende Januar soll das Vorgehen festgelegt werden. Ein erster Untersuchungsbericht ist bis Ende März 2027 vorgesehen. Strafrechtliche Ermittlungen gehörten nicht zum Bericht, schrieb Publica. Dafür zuständig seien die Bundesanwaltschaft und der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb).
TB
(AWP)