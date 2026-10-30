Der Sportartikelhersteller Puma verliert weiter an Umsatz. So sanken die Erlöse im dritten Quartal im Jahresvergleich um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das minus bei 6,3 Prozent. Dabei verzeichnete Puma vor allem in der Europäischen Region und Nordamerika eine schwächere Nachfrage. Dagegen verbesserte sich die Rohertragsmarge von 45,4 auf 49,5 Prozent - dabei profitierte Puma von niedrigeren Beschaffungskosten sowie Zollrückerstattungen im Volumen von 29,8 Millionen Euro.