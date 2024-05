Der Sportartikelhersteller Puma ist mit einem Gewinnrückgang in das neue Jahr gestartet. Dabei belasteten negative Währungseffekte die Ergebnisse, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um 9,4 Prozent auf 159 Millionen Euro, unter dem Strich verblieb mit 87,3 Millionen Euro gut ein Viertel weniger. Der Umsatz ging um knapp vier Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zurück. Währungsbereinigt erzielte Puma mit 0,5 Prozent ein minimales Wachstum.