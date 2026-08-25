Swiss stagniert

Das gleiche gilt für die Swiss, bei der die Pünktlichkeit keine Fortschritte gemacht hat. So starteten im ganzen Sommer 59 Prozent der Maschinen mit einer Verspätung von weniger als einer Viertelstunde. Damit blieb die Pünktlichkeit auf dem Vorjahresniveau. Das eigene Ziel von 65 Prozent hat die Airline nicht geschafft.