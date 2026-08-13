Die Fondsgesellschaft Pure Swiss Opportunity REF hat mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung vom Mai 2026 drei voll vermietete Wohnliegenschaften in Oetwil am See, Bülach und Urtenen-Schönbühl erworben. Zudem verkaufte der Fonds im Juni ein Entwicklungsareal in Biel und Anfang August eine Wohnliegenschaft in St. Gallen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.