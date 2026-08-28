Im zweiten Halbjahr 2026 will der Fonds das Portfolio weiter ausbauen und hat dazu im Juli zwei vollvermietete Liegenschaften in Bülach erworben. Weitere Beurkundungen sind für Anfang September 2026 geplant und sollen die Wohnquote weiter erhöhen. Derweil sei die kleinste Liegenschaft im Portfolio in St. Gallen mit einem Gewinn verkauft worden.