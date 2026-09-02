Der russische Präsident Wladimir Putin hat deutsche Strafmassnahmen gegen Russland nach dem Vorfall mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle als «schweren Fehler» bezeichnet. «Wo sind die Beweise?», fragte der Kremlchef auf einer Pressekonferenz in Bischkek (Kirgistan). Bisher vorgelegte Belege bezeichnete er als «gefälscht». Die Reaktion der Bundesregierung um Bundeskanzler Friedrich Merz sei vor allem innenpolitisch motiviert.