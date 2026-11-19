Putin äusserte sich nach seinen Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping. Die Ukraine-Gespräche der sogenannten Koalition der Willigen am heutigen Donnerstag mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Vertretern Trumps in Berlin erwähnte er nicht direkt, machte aber erneut deutlich, dass es bei der Beilegung des Konflikts auch um eine Lösung für die europäische Sicherheit gehen müsse. Russland sei bereit zur Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen, aber sie müssten sich auf eine Linie einigen.