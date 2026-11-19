«Aber wir müssen verstehen, womit die Europäer in diese Verhandlungen gehen», sagte der Kremlchef. «Und deswegen haben wir den Europäern über diplomatische Kanäle vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen, um Klarheit über ihre Position zu bekommen.» Danach werde Russland entscheiden, in welchem Format der Dialog mit der Ukraine fortgesetzt werde. Details zu dieser Einladung, etwa wann und an wen sie ergangen sei, machte der Kremlchef nicht.