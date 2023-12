Kremlchef Wladimir Putin hat erwartungsgemäss seine erneute Kandidatur bei der russischen Präsidentenwahl im kommenden Jahr angekündigt. «Zu verschiedenen Zeiten hatte ich unterschiedliche Gedanken zu der Frage. Aber ich verstehe, dass es heute nicht anders sein kann. Also werde ich antreten für das Amt des Präsidenten Russlands», sagte Putin am Freitag im Kreml bei einer Zeremonie zur Ehrung von Kämpfern in seinem Krieg gegen die Ukraine, die als «Helden Russlands» ausgezeichnet wurden.

08.12.2023 15:30