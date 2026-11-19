Kremlchef Wladimir Putin hat seinen ersten Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping als bedeutendes Ereignis bezeichnet. Es gehe nicht um schöne Bilder, sondern um eine wichtige gemeinsame Arbeit, sagte Putin vor Journalisten in der südchinesischen Stadt Shenzhen. «Ist das ein neues Format? Bisher nicht», antwortete er auf die Frage, ob es solche Treffen auch in Zukunft geben werde. Ziel sei die «Suche nach für alle Seiten akzeptablen Lösungen, vor allem im Bereich der Sicherheit».