Russland sei inzwischen der «Rekordhalter» bei Sanktionen und behaupte sich gegen sie, während der Westen sich damit selbst schade, sagte Putin. So büsse etwa die EU wirtschaftliches Potenzial ein, weil sie auf billige russische Energie verzichte. Deutschland und die anderen Verbündeten der Ukraine verfolgen mit den Sanktionen das Ziel, Putins seit bald fünf Jahren andauernden Krieg zu stoppen.