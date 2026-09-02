Beide Kriegsparteien setzten zuletzt stärker auf Luftangriffe weit hinter der Front. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die von Putin befohlene russische Invasion. Dabei greift Moskau schon seit längerem Kraftwerke und Umspannwerke an, was vor allem in den Wintermonaten zu Strom- und Heizungsausfällen führt. Im Gegenzug konzentrierte Kiew seine Drohnenangriffe auf die für den russischen Export wichtige Erdölindustrie./ast/DP/zb