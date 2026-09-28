Zu den Gründen hiess es: «Wir tragen Verantwortung für unsere 10'000 Mitarbeiter vor Ort sowie für unsere Kunden, die von Metro Russland ihre Lebensmittel beziehen. Metro Russland ist zudem ein grosses Geschäft mit Bedeutung für das Gesamtportfolio des Konzerns.» Die Entscheidung sei auch im Interesse der Werterhaltung des Unternehmens für seine Aktionärinnen und Aktionäre gewesen.