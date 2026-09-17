Die Analysten der US-Grossbank JPMorgan hatten im August vor möglichen finanziellen Folgen gewarnt. Sollte Nestlé zu einem Verkauf gezwungen werden und dabei kaum einen Erlös erzielen, könnte dies den Gewinn je Aktie um rund 3 bis 4 Prozent schmälern. Die Bank rechnete zudem damit, dass der Druck auf Nestlé steigen könnte, sich vollständig aus Russland zurückzuziehen.