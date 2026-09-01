Kremlchef Wladimir Putin hat dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian bei einem Treffen Russlands Unterstützung für das von den USA angegriffene Land zugesichert. «In dieser schwierigen Zeit versuchen wir, ihnen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen; wir haben darüber gesprochen und liefern die benötigten Waren», sagte Putin bei dem Gespräch in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Details nannte er nicht. Er verwies aber auch auf den humanitären Bereich; so würden in Russland fast 10'000 iranische Studenten ausgebildet, darunter viele angehende Ärzte.