Putin: Moskau und Kiew müssen sich einigen

Zur Aussicht von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sagte Putin, dass es seiner Meinung nach Chancen für eine Konfliktlösung gebe. Vor allem Russland und die Ukraine müssten sich untereinander einigen. Alle anderen Länder seien bereit, dabei zu unterstützen. Russland sei allen Ländern dankbar, die versuchten, einen Beitrag dazu zu leisten. Dabei nannte er etwa die USA und China. Dem Kremlchef zufolge gibt es auch weiterhin vor allem auf Ebene der Geheimdienste direkte Kontakte zwischen den Kriegsparteien./mau/DP/jha