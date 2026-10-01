Aus «unfreundlichen» Staaten

In den vergangenen Wochen hatte Russland neben Nestlé auch die russischen Vermögenswerte der französischen Handelsgruppe Auchan, des deutschen Grosshändlers Metro und der französischen Baumarktkette Leroy Merlin unter eine vorübergehende Verwaltung gestellt. Der Kreml begründete das Vorgehen damit, dass die Unternehmen aus Staaten stammten, die Russland als «unfreundlich» einstuft und die Ukraine unterstützen. Russland führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.