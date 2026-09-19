Europäischen Politikern warf Putin vor, offen zu sagen, dass sie sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten würden, seiner Meinung nach um ihre Umfragewerte zu retten und Fehler in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu verdecken. Er warf ihnen vor, Ukrainer als «Kanonenfutter» zu nutzen. Einmal mehr sagte er, dass Russland keine aggressiven Absichten gegenüber europäischen Ländern habe. Er hatte aber auch vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 erklären lassen, dass Russland keinen Krieg plane.