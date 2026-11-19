Russland höre von allen Seiten die Bitte, nach einer Einigung Angriffe zur See oder im Energiebereich zu stoppen, sagte Putin. Er habe mit Mitgliedern des nationalen Sicherheitsrats darüber gesprochen, ob man sich vielleicht auf etwas einigen könne. «Aber nach den Angriffen auf die Krim-Brücke werden wir nichts vereinbaren», sagte er.