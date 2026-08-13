- Die Sondersendungen grosser Fernsehsender zur Sonnenfinsternis am Mittwochabend haben sich gelohnt. So sahen ab 20.15 Uhr allein bei RTL die rund 25-minütige Sendung «Sonnenfinsternis am Ballermann Live - Das Himmelsspektakel des Jahrzehnts» im Schnitt 1,978 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 10,9 Prozent entsprach. Auch ntv übertrug das Naturschauspiel.