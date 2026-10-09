Das Kuratorium der grössten Anteilseignerin von Evonik , die RAG-Stiftung, hat sich mit dem Übernahmeangebot der BASF für den Chemiekonzern befasst. Das Gremium habe sich in einer Online-Sitzung vom Stiftungsvorstand über das Interesse der BASF an Evonik informieren lassen, teilte die Stiftung in Essen mit. «Die konkreten Inhalte und Ergebnisse der Sitzung sind vertraulich», hiess es in einer Stellungnahme. Weitere Angaben machte die Stiftung nicht.