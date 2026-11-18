Damit biete die Bankengruppe institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und weiteren professionellen Marktteilnehmenden in der Schweiz Zugang zu einer professionellen Bonitätsanalyse, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Beurteilungen sollen auf einer transparenten und konsistenten Methodik basieren. Neben Finanzkennzahlen würden auch qualitative Faktoren wie Geschäftsmodell, Marktpositionierung, Finanzpolitik, regulatorisches Umfeld und Eigentümerstruktur berücksichtigt.