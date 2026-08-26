Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft profitierte von den Bestrebungen zum Ausbau des Anlagegeschäftes und verzeichnet ein Plus von 8,4 Prozent auf 397,0 Millionen Franken. Auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft entwickelte sich mit einer Zunahme von fast einem Viertel auf 169,4 Millionen Franken klar über dem Vorjahr. Dazu beigetragen habe insbesondere die zunehmende Kundenaktivität bei Devisen und Edelmetall-Geschäften aufgrund der erhöhten Marktvolatilität, hiess es dazu.