Entsprechend rechnet Raiffeisen schon bald mit einer Zinserhöhung der SNB. Die Schweizer Wirtschaft bewege sich nahe am Potenzialpfad, während die Inflation komfortabel im SNB-Zielband von 0 bis 2 Prozent liege, betonen die Ökonomen. Die stützende Nullzinspolitik der SNB erscheine entsprechend zunehmend unangemessen. Daher werde die SNB wohl an ihrer nächsten Lagebeurteilung im Dezember an der Zinsschraube drehen.