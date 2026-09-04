Die Emission von Bail-In-Anleihen stärke die verlustabsorbierende Kapitalbasis von systemrelevanten Banken. «Bail-In-Anleihen richten sich aufgrund der Ausgestaltung beziehungsweise der Mindeststückelung von 100'000 Euro an institutionelle und professionelle Investoren.» Von den Ratingagenturen Standard&Poor's (S&P) und Fitch werde ein «A»-Rating für diese Anleihe erwartet, schrieb Raiffeisen Schweiz weiter.