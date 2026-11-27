100 neue Finanzplaner

Aber auch der Bereich Vorsorge soll klar an Bedeutung gewinnen. Jedes Jahr gingen rund 60'000 Kundinnen und Kunden in Pension, sagte Brenna. «Heute machen wir rund 5000 Vorsorgeberatungen im Jahr - das ist viel zu wenig.» Um die wachsende Nachfrage in dem Bereich zu bedienen, sollen die Bereiche Finanzplanung, Pensionierung und Erbschaft unter dem Label «Raiffeisen Vorsorge Plus» gebündelt werden.