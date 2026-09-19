Der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen hofft nach dem verkündeten Durchbruch im Streit um die Arktisinsel Grönland auf mehr Stabilität. Eine langanhaltende Unsicherheit werde hoffentlich bald durch ein verbindliches Abkommen beendet, teilte Rasmussen auf der Plattform Facebook mit. «Nächste Woche könnte eine gute Woche werden ... für Grönland, Dänemark und die USA», schrieb er.