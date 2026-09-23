Die Mitte folgte ebenso wie die GLP der Mehrheit. Sie sprach von einem Kompromiss. Martin Bäumle (GLP/ZH) wies die Kritik am Ausbau der Erneuerbaren zurück. Die hohen Preise für Regelenergie hätten andere Hintergründe. «Das Problem ist der Krieg in der Ukraine, das Problem ist Hormus, das Problem ist Trump», sagte er. Es sei nun einmal so, dass der Gaspreis den Strompreis bestimme.