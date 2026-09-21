Trump stellt CNN als Müll dar

Der US-Präsident legte am Montag in einem Truth Social Post noch einmal nach. Er schrieb, dass das Weisse Haus nicht gegen die freie Presse vorgehe, die ihm am Herzen liege. Sondern gegen «FAKE NEWS», etwas, das «wie Krebs» in den USA gewuchert habe. Er sprach sogar von einer Bedrohung der nationalen Sicherheit. Eine solche Argumentation nennt Trump immer wieder, wenn er rechtlich umstrittene Anordnungen erlässt.