Mit Durchsuchungen in drei Bundesländern gehen zahlreiche Ermittler seit den frühen Morgenstunden gegen eine kriminelle Vereinigung vor. Dabei geht es um die Kriminalitätsform «Crime as a Service», wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Insgesamt seien 1.000 Beamte an der Razzia beteiligt gewesen. 82 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz seien durchsucht und fünf Männer im Alter zwischen 25 und 51 Jahren festgenommen worden. Insgesamt sprach die Staatsanwaltschaft von 53 Beschuldigten.