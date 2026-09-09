Trumps Faible für Umbenennungen

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit seit 2025 immer wieder zum Mittel von geografischen Umbenennungen gegriffen, um die Dominanz der USA zu demonstrieren. Zuerst taufte er den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um. Jüngst ordnete er die Umbenennung des Sees Lake Ontario, durch den die Grenze zu Kanada verläuft, in «Lake America» an. Google und Apple folgten in den USA der Linie und benannten in ihren Kartendiensten beide um. Ausserhalb der USA erscheinen auch die bisherigen Namen noch.