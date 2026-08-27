«Wenn die Reallöhne wachsen, ist das eine gute Nachricht - für die Beschäftigten, aber auch für die Konjunktur», stellte Malte Lübker vom WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung fest. «Der Vergleich mit dem Vorjahresquartal blendet jedoch aus, dass die Kaufkraft der Beschäftigten zuvor, aufgrund der hohen Inflation, herbe Einbussen erlitten hat.» Verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 - dem Stand vor den diversen Krisen - legten die Reallöhne gerade einmal um 0,6 Prozent zu.