Die Kapitalerhöhung sei deutlich überzeichnet gewesen, teilte die Anlagestiftung am Donnerstag mit. Insgesamt seien Zeichnungen im Umfang von 222,5 Millionen Franken eingegangen. Ursprünglich hatte Realstone Ende Juli ein Volumen von 70 bis 100 Millionen Franken angestrebt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die Anteile pro rata zugeteilt, wobei sämtliche Zeichnungen um 50 Prozent gekürzt wurden.