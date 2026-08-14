Es werden maximal 1,86 Millionen neue Anteile zum Preis von 130,40 Franken das Stück ausgegeben, hiess es weiter. Acht derzeit gehaltene Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils. Die Bezugsrechte können zwischen dem 24. August und dem 2. September an der SIX gehandelt werden. Liberiert werden die neuen Anteile am 11. September.