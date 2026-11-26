Die Gesamteinnahmen stiegen um 11 Prozent auf 60,89 Millionen Franken. Dazu trugen insbesondere die Akquisitionen der vergangenen zwölf Monate bei, die zusätzliche Mieterträge von 2,74 Millionen Franken generierten. Zudem verbesserte sich die Vermietungssituation, insbesondere bei der Liegenschaft Octagon. Die dortigen 103 möblierten Zimmer waren seit dem 1. April 2026 im Durchschnitt vollständig ausgelastet.
Das Gesamtvermögen des Fonds überschritt erstmals die Marke von 3 Milliarden Franken. Gegenüber dem 30. September 2025 entspricht dies einem Anstieg um 14 Prozent. Dazu beigetragen haben neben den Zukäufen auch Neubewertungen des Portfolios. Insgesamt erwarb der Fonds im Berichtszeitraum sieben Liegenschaften für 106,51 Millionen Franken.
Der Nettoinventarwert pro Anteil belief sich per Ende September auf 127,33 Franken. Das entspricht einem Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag. Das Gesamtergebnis des Halbjahres lag bei 30,57 Millionen Franken, die Eigenkapitalrendite bei 1,43 Prozent.
Bei den Bauprojekten wurde in Gland (VD) im August der Rohbau der letzten Etappe mit insgesamt 78 Wohnungen fertiggestellt. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. In Basel haben die Abbrucharbeiten für einen Ersatzneubau mit deutlich höherer Wohnkapazität begonnen. Zudem liegt eine Baubewilligung für ein Projekt mit 56 Wohnungen in Lausanne vor.
Für die kommenden Monate will die Fondsleitung die Mietausfallquote weiter senken und die Mieterträge steigern. Zudem soll die durchschnittliche Restlaufzeit der Hypothekarkredite auf vier Jahre verlängert und die Finanzierungskosten auf unter 1,20 Prozent gesenkt werden.
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(AWP)