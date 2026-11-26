Bei den Bauprojekten wurde in Gland (VD) im August der Rohbau der letzten Etappe mit insgesamt 78 Wohnungen fertiggestellt. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. In Basel haben die Abbrucharbeiten für einen Ersatzneubau mit deutlich höherer Wohnkapazität begonnen. Zudem liegt eine Baubewilligung für ein Projekt mit 56 Wohnungen in Lausanne vor.