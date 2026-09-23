Oppositionsgruppen wollen Regierungschef stürzen

Vor der Eroberung des Flughafens hatte ein Bündnis mehrerer, ideologisch sehr unterschiedlicher Oppositionsgruppen erklärt, Abiys Regierung stürzen zu wollen. Zu dem Bündnis gehört auch die TPLF. Abiys Partei PP hatte im Juni die Wahl in dem zweitbevölkerungsreichsten Land Afrikas klar gewonnen. In Tigray wurde sie nicht abgehalten. Menschenrechtsgruppen kritisierten, die Wahl sei nicht frei und fair gewesen - auch weil die Anführer mehrerer Oppositionsparteien inhaftiert waren.