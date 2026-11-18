Für PFAS gelten in der EU verschiedene Beschränkungen. Zum Beispiel dürfen seit August keine neuen Verpackungen für Fast Food mit Ewigkeitschemikalien auf den Markt gebracht werden. Zudem läuft seit 2023 ein weitreichendes Beschränkungsverfahren. Die wissenschaftliche Bewertung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, wann eine politische Entscheidung getroffen wird und mögliche EU-weite Beschränkungen in Kraft treten würden, ist offen./lux/DP/jha