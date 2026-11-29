Die SVP begrüsste das Nein zur AHV-Zusatzfinanzierung vom Sonntag. Der Bund müsse jetzt im Asylbereich und der Entwicklungshilfe sparen. Schweizerinnen und Schweizer hätten an der Urne verhindert, «dass ihnen die Linken und Heimatmüden immer mehr Geld aus der Tasche ziehen», teilte die SVP mit. Das Nein sei ein klarer Auftrag an Bundesrat und Parlament, die Finanzierung der 13. AHV-Rente «anders als mit einem neuen Raubzug auf das Portemonnaie des Mittelstandes zu lösen».