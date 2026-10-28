Erster Bebauungsplan wurde gerichtlich gestoppt

Bei dem Rechtsstreit geht es um den neuen Bebauungsplan, den die Stadt beschlossen hat. Die Grüne Liga hatte schon einmal geklagt und damit das Projekt ausgebremst. Der erste Bebauungsplan für die Erweiterung des Industriestandorts in Baruth/Mark südlich von Berlin war somit im Februar gestoppt worden. Dort soll unter anderem ein neues Dosenwerk für Energydrinks entstehen. Die Getränkhersteller Red Bull und Rauch wollen die Produktion ausbauen.