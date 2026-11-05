Maersk geht davon aus, dass die Transportpreise weiterhin hoch bleiben, und hatte entsprechend im September neue Schiffe geordert. Angefangen bei der Corona-Pandemie, über Angriffe der Huthis auf Schiffe im Roten Meer und zuletzt mit dem Iran-Krieg gibt es seit Jahren immer wieder Probleme in den globalen Lieferketten, was die Nachfrage nach Containern erhöht und die Frachtraten steigen lässt. Auch wenn einige der Störungen mittlerweile abgeklungen sind, dürften die Preise nach Einschätzung der Reederei auf hohem Niveau bleiben. Unter anderem auch, weil Investitionen etwa in Häfen ausgeblieben sind, was die Kapazitäten zusätzlich verknappt.