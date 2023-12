Gefahr für Handelsschiffe und Seeleute

«Um Leben und Sicherheit unserer Seeleute zu bewahren», würde der Suezkanal nicht mehr durchfahren, bis die Route durch das Rote Meer wieder sicher sei, hiess es von MSC am Samstag in Genf. Der Hauptgeschäftsführer des Reederverbands, Martin Kröger, verwies darauf, dass die USA, Frankreich und Grossbritannien bereits mit Marineschiffen in der Region unterwegs seien. «Es wäre angemessen, wenn Deutschland sich entsprechend auch beteiligen würde», sagte Kröger am Samstag in der Sendung «radioWelt» von Bayern 2.