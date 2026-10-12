Die Schweiz könne nicht am Vormittag als Vermittlerin in Konflikten auftreten und am Nachmittag die Munition für dieselben Konflikte liefern, warnte der Berner EVP-Nationalrat Marc Jost. Das sei ein massiver Schaden für die Guten Dienste der Schweiz. Bei der Abstimmung gehe es um politische Verlässlichkeit, um demokratische Kontrolle und um das humanitäre Ansehen der Schweiz.