Die Axa empfahl den Versicherten, den Prämienvergleich jährlich fix einzuplanen und dabei auch alternative Modelle und Franchisen zu berücksichtigen. Für die Analyse untersuchte das Unternehmen alle Wechsel in der Grundversicherung, die Kundinnen und Kunden mit einer Zusatzversicherung in den letzten vier Jahren vorgenommen hatten. Die Axa bietet selbst keine Grundversicherung an.