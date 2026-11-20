Auf vielen Plakaten machten die Demonstranten ihrem Ärger über die Politik der Bundesregierung Luft. «Seit Jahren fordern junge Menschen gute Bildung, eine Klimapolitik, die unsere Zukunft sichert und eine gerechte Lastenverteilung zwischen den Generationen», erklärte Steven Sedehi von «Gen Z regelt». «Stattdessen wird bei uns gekürzt und über unsere Köpfe hinweg entschieden, wann wir in den Krieg zu ziehen haben. Wenn die Regierung uns nicht hören will, dann werden wir eben laut.»